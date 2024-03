Acerbi | «Se l’arbitro dovesse scrivere con carta e penna tutto quello che sente in campo…»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2024) La versione diè affidata al Corriere della Sera con un’intervista. Comincia con una frase in pieno stile Prima Repubblica: «Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo perso tutti». Poi dice: «Adesso che c’è unanza, vorrei dire la mia, senza avere assolutamente nulla contro Juan Jesus, anzi è il contrario perché sono molto dispiaciuto anche per lui. Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco. E non si può continuare a farlo anche dopo che sono stato assolto». Lanza non è stata una liberazione? «Lo è stata, ma nella liberazione sono comunque triste per tutta la situazione che si è creata, per come era finita in campo, per come ci hanno marciato sopra tutti senza sapere niente. Anche dopo l’assoluzione ho percepito un grandissimo accanimento, come ...