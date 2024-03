Acerbi rompe il silenzio | le prime parole dopo l’assoluzione dall’accusa di razzismo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2024) Intervistato dal Corriere della Sera,di aver rivolto insulti razzisti a Juan Jesus durante Inter-Napoli, Francescoilsulla vicenda. “Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo perso tutti“, ha esordito il difensore nerazzurro. “Quando sono stato assolto, ho visto le persone attorno a me reagire come se fossi uscitodieci anni di galera, molto contente di essere venute fuori da una situazione del genere: sono state giornate molto pesanti. Adesso che c’è una sentenza, vorrei dire la mia, senza avere assolutamente nulla contro Juan Jesus, anzi è il contrario perchè sono molto dispiaciuto anche per lui”, ha sottolineato. “Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella ...