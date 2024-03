Acerbi | “Quando sono stato assolto | ho visto le persone intorno a me reagire come se fossi uscito di galera”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina , ha espresso soddisfazione e sostegno per Acerbi dopo le accuse di razzismo. Gabriele Gravina , il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ... (napolipiu)

L’ex calciatore Faustino Canè ha espresso dure parole riguardo alla gestione del Caso Acerbi -Juan Jesus. Faustino Canè , ex calciatore del Napoli, ha lanciato una sfida diretta al sistema calcistico ... (napolipiu)

Acerbi: "Abbiamo perso tutti, dispiaciuto per Juan Jesus. Anche dopo l'assoluzione ho percepito accanimento come se avessi ucciso qualcuno" - Francesco Acerbi rompe il silenzio e parla al Corriere della Sera della sentenza di assoluzione dopo il caso Juan Jesus. Il difensore dell'Inter spiega la sua versione dei fatti sottolineando di esser ...msn

Acerbi: "Juan Jesus mi ha dato del razzista per una parola malintesa" - RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi risponde alle accuse. Il difensore ha parlato sulle pagine de Il Corriere della Sera dopo il caso Juan Jesus e l'assoluzione per mancanza di prove del ...lalaziosiamonoi

Acerbi: “Non sono razzista, molto dispiaciuto anche per Juan Jesus” - Dopo più di dieci giorni nella bufera e dopo l'assoluzione dalle accuse di razzismo, come si sente "Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo ...lapresse