Acerbi | l’Inter desidera voltare pagina e pensa a un futuro senza di lui Gazzetta

(Di venerdì 29 marzo 2024)a undi lui. Lascrive chiaro e tondo chevuole rompere condopo la vicenda razzismo che solo(qui e qui) e Gravina considerano archiviata. L’articolo dellacomincia così: Francescoha 36 anni, un polpaccio dispettoso e pensieri che continuano ad affollarsi: l’essere stato assolto dall’accusa di razzismo contro Juan Jesus lo ha sollevato nell’animo, ma non ha spostato il mirino verso di lui. In poco più di dieci giorni davvero tutto è cambiato attorno, anche la “sua” Inter è diversa in fondo. Lamette nero su bianco il ...

Acerbi si sta regolarmente allenando in vista di Inter-Empoli dopo l’assoluzione per insufficienza di prove dalle accuse di razzismo verso Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, che oggi ha incassato ... (inter-news)

Acerbi: "Abbiamo perso tutti, dispiaciuto per Juan Jesus. Anche dopo l'assoluzione ho percepito accanimento come se avessi ucciso qualcuno" - Francesco Acerbi rompe il silenzio e parla al Corriere della Sera della sentenza di assoluzione dopo il caso Juan Jesus. Il difensore dell'Inter spiega la sua versione dei fatti sottolineando di esser ...msn

