Acerbi dopo la ‘bufera-razzismo’ | “Più dura difendersi da queste accuse che dal tumore”

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 29 marzo 2024) «Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo perso tutti": lo ha affermato il difensore dell’ Inter , Francesco, in un’intervista al Corriere della Seral’assoluzione dall’accusa di aver rivolto insulti razzisti a Juan Jesus in Inter-Napoli. «Quando sono stato assolto, ho visto le persone attorno a me reagire come se fossi uscitodieci anni di galera, molto...