Accadde oggi | 29 marzo | Nello Governato ed altre ricorrenze 

(Di venerdì 29 marzo 2024) 29edricorrenze Della Lazio è stato prima giocatore e in seguito dirigente. Un elemento importante. Il 291964metteva a segno la prima rete in Serie A e con la casacca biancoceleste. Eè il decimo anniversario dalla scomparsa di Lelio Antoniotti, due stagioni nella Capitale. Esattamente novant’anni fa andava in scena la trentunesima giornata di campionato e quel giorno Pietro Buscaglia realizzava l’ultimo gol con la Lazio. P.S. Domani Fiorentina-Milan andrà in scena il giorno successivo i sessant’anni di Alberto Di Chiara: proprio di fronte ai rossoneri a Campo di Marte siglò la prima rete con la casacca gigliata (il 22’87). Se è facile ricordarlo per i vari successi con ...