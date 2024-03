Abbiamo bisogno di qualche povero in lista | Pd allo sbando | chi vogliono candidare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Le resistenze della minoranza erano messe in conto. Perché il 99% degli euro parlamentari uscenti al congresso si erano schierati con Stefano Bonaccini e dunque se si vuole rinnovare la squadra è chiaro che i primi a pagare saranno loro. Perché la maggior parte dei nomi che da mesi si sono “messi a disposizione” per un'eventuale candidatura (frase che sta per: io vorrei candidarmi) vengono da quell'area: Giorgio Gori, Dario Nardella, Pierfrancesco Maran, lo stesso Antonio Decaro e ovviamente Bonaccini. Al Nazareno non ci si aspettava, invece, il malumore dell'ala sinistra. Così come, forse, si era presa un po' sottogamba la reazione delle donne del partito, riunite nella Conferenza nazionale che si è insediata proprio in queste settimane. Gli attacchi arrivati da queste parti sono quelli che stanno facendo più male. O comunque quelli che stanno facendo riflettere la segretaria e i ...