A Zinasco disabili e autistici al lavoro tra orto e lavandeto

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il progetto “La lavanda di Samarkanda. In ricordo di Gianni“ è stato presentato in diretta a tutta Italia durante la maratona Anffs organizzata per il 66° compleanno. Dopo la pandemia, risultata particolarmente traumatica per i, la cooperativa sociale Sant’Agostino, braccio operativo dell’associazione, ha presentato un innovativo laboratorio ergoterapico dove divertirsi, imparare a fare ma prima di tutto a essere, con se stessi, con gli altri e con la natura. L’idea è di coltivare une undove sentirsi partecipi di uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente. Destinatarie, le persone con disturbo dello spettro autistico e persone contà intellettiva o relazionale impegnate a Cascina Rissolina, a, seguiti da educatori professionali, volontari e un ...