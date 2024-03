«A volte è sufficiente un piccolo indizio» | la truffa che sfrutta presunte storie di bambine scomparse

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lo schema è sempre lo stesso: una foto generica sullo sfondo che mostra i mezzi delle forze dell’ordine, spesso di notte. Sopra, incollata come una Polaroid sul muro di una camera, l’immagine in bianco e nero di una bambina di pochi anni, apparentemente scomparsa. «Aun. La tua condivisione potrebbe essere la prova decisiva», recita il messaggio con cui le immagini vengono condivise su Facebook. Spesso si invita l’utente ad osservare video scioccanti o sconcertanti. L’impressione a colpo d’occhio è quella di trovarsi di fronte a un appello, una petizione, o una semplice notizia che avverte della scomparsa dei piccoli nelle foto. Tuttavia tutti gli indizi puntano verso unaper rubare dati sensibili agli utenti. Per chi ha fretta: Circolano numerosi ...