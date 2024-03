A Monreale sorge l’Angolo della legalità | un pannello in onore di Falcone e Borsellino

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di venerdì 29 marzo 2024)– Verrà inaugurato il 5 aprile 2024 alle ore 10:00 in via Antonio Veneziano, precisamente nella zona nota come “O ferru”, uncommemorativo in memoria dei giudici Giovannie Paolo, uccisi dalla mafia negli attentati del ’92. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Humanitas Speranza per una Zampa” e ha trovato il supporto (live.it)