A dieci anni dal Califfato | torna la propaganda dell’IS

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lo Stato islamico è un attore opportunista, e nell’anno in cui ricadono le celebrazioni del decennio dal lancio delha utilizzato la ricorrenza del Ramadan (quando Abu Bakr al Baghdadi fece il sermone con cui annunciò al mondo la trasformazione in entità statuale della sua organizzazione terroristica) per ricordare i successi ottenuti, i cambiamenti prodotti, le sfide e prossimi traguardi. La scelta non serve solo a sottolineare che i simboli contano — come è logico nel costrutto ideologico che muove l’Is — e quindi vale più la ricorrenza del Ramadan che la data esatta, affidata al calendario secolare del 29 giugno, della ricorrenza. Ma soprattutto, coglie l’opportunità di sfruttare l’hype della situazione, con l’attentato rivendicato a Mosca ancora nelle prime pagine dei giornali. È anche per questo che l’audio celebrativo del nuovo capo della comunicazione ...