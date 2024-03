A che ora Sinner-Medvedev oggi | programma semifinale ATP Miami | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 29 marzo 2024) La primadel torneo ATP Masters 1000 divedrà scendere in campo, venerdì 29 marzo, nel secondo match dalle ore 18.00, non prima delle ore 20.00 italiane, Jannik, testa di serie numero 2, ed il russo Daniil, numero 3 del seeding. Il match, previsto sullo Stadium, sarà l’undicesimo confronto tra i due: nei primi sei confronti si è sempre imposto il russo, mentre negli ultimi quattro precedenti l’ha sempre spuntata l’azzurro. Nella finale dello scorso anno vinseper 7-5 6-3. La diretta tv delle semifinali del torneo ATP Masters 10002024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta ...

Il porto della città è uno snodo fondamentale per la logistica: dopo il crollo del ponte Francis Scott Key è stato chiuso, e non si sa per quanto (wired)

Previsioni Meteo Italia La situazione. Secondo le previsioni Meteo , chi sperava in un cambiamento dell’ultimo momento resterà deluso, Il weekend di Pasqua e in parte anche la Pasquetta si ... (ilfaroonline)

Due farmaci contro il colesterolo sembrano ridurre i PFAS nel sangue - Uno studio condotto in Danimarca ha osservato la riduzione del 60% in un gruppo di persone che vive in un sito contaminato da queste sostanze inquinanti “eterne”. Una novità potenzialmente importante ...ilbolive.unipd

Atp Miami, Alcaraz sconfitto a sorpresa da Dimitrov in 2 set (6-2, 6-4). Sinner ora può diventare n.2 al mondo se vince il torneo - Sul cemento della Florida si è vista una delle migliori versioni degli ultimi anni di Dimitrov, capace di non far entrare mai in partita lo spagnolo, che a fine partita ha dovuto ammettere ...ilmessaggero

Murray e Williamson show, cadono le big Boston e Milwaukee - Doppia sorpresa nelle due partite della notte: Celtics beffati all'ultimo minuto del supplementare da Atlanta, ai Bucks non riesce la rimonta con New Orleans ...gazzetta