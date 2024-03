(Di venerdì 29 marzo 2024) L'ex ministro degli Interni avvisa i dem: "Le istituzioni non affidano nessuno ai". Poi la stoccata al governatore pugliese: "Così riconosci la sovranità a una organizzazione criminale"

SAN MAURIZIO CANAVESE - Super compleanno per Francesco Perino: 100 anni - Partigiano e storico «fontaniere» del Comune, da due anni ospite della casa dei Pini: gode di ottima salute ed è tuttora un bravissimo ballerino ...quotidianocanavese

"A casa dei mafiosi non si va". Minniti striglia il Pd sul caso Emiliano - L'ex ministro degli Interni avvisa i dem: "Le istituzioni non affidano nessuno ai mafiosi". Poi la stoccata al governatore pugliese: "Così riconosci la sovranità a una organizzazione criminale" ...ilgiornale

Audi A3 allstreet: tutte le foto della compatta “rialzata” - Audi A3 è una best seller del segmento C e, in prossimità dell’arrivo del restyling, la casa dei quattro anelli ha deciso di lanciare anche una versione “attuale” della compatta, la allstreet che si ...ilsole24ore