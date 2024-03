4a Tappa Pechino Express Sky NOW | Miglior risultato di sempre | eliminazione a sorpresa

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per l’ultimain Vietnam dello straordinario viaggio dilungo “La Rotta del Dragone” condizioni metereologiche proibitive, una fitta pioggia che ha messo a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei viaggiatori, ma anche uno straordinariodi ascolti. La quarta puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia - su Sky Uno/+1 e on demand - ha totalizzato ildidal suo arrivo in Sky, con 568mila spettatori medi e il 2,7% di share (e il 57% di permanenza), un dato che cresce del +18% rispetto a una settimana fa e del +33% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione.In più, nei sette giorni, il terzo appuntamento sale fino a 1.340.000 spettatori medi, in crescita del +13% rispetto a un anno ...