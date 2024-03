29 marzo 1972 | nasce Manuel Rui Costa VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 29 marzo 2024) 29: buon compleannoRuiIl 29del, a Lisbona,Rui. È stato uno dei talenti più cristallini del calcio portoghese. Centrocampista dotato di un’ottima tecnica e di una visione di gioco incredibile, è cresciuto nelle giovanili del Benfica. Uno dei suoi maggiori estimatori è stato Eusebio che l’ha portato proprio nel club biancorosso. Dopo tre stagioni in Portogallo passa alla Fiorentina. Con i Viola diventa uno degli idoli dei tifosi ed è uno dei leader di quella squadra che, in sette stagioni, vince due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. Dopo gli anni nel club toscano passa al Milan con cui vince altri titoli più importanti. Nel 2006 lascia l’Italia per tornare al Benfica dove chiuderà la carriera. ...