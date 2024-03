28 03 2024 Jailbreak iOS 11 0 -14 8 – I Tweak già testati e funzionanti

(Di venerdì 29 marzo 2024) In questo articolo ci saranno come già avrete capito tutti ida iOS 9.3.x (Untethered stabile) a iOS 14.8. In questo articolo verranno inseriti tutti icompatibili che si sono aggiornati per iOS 9.3.x tramite il tool Pangu,Untethered stabile, per iOS 10.x tramite il tool Yalu e L'articolo proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA &

Hacking internal AI chatbots with ASCII art is a security team’s worst nightmare - While LLMs excel at semantic interpretation, their ability to interpret complex spatial and visual recognition differences is limited. Gaps in these two areas are why Jailbreak attacks launched with ...venturebeat

Spotlight | 18 years after India’s biggest Jailbreak - Former Naxal commander Ajay Kanu reflects on his past, transformation, and aspirations after serving 18 years in prison.thehindu

Microsoft Azure OpenAI Studio rileva i Jailbreak - Microsoft ha introdotto nuove funzionalità per il servizio Azure OpenAI che permettono di monitorare e bloccare gli abusi dei modelli di IA generativa.punto-informatico