20 milioni in vacanza a Pasqua e aprile

(Di venerdì 29 marzo 2024) 10.10 Secondo la stima di Confcommercio sono 10gli italiani pronti a partire per la vacanzeli, anche se 2 mln sono ancora indecisi per via del meteo. Altri 8 mln e mezzo programmano un viaggio per il ponte del 25. Peri vacanzieri scelgono mete italiane nell'85% dei casi. Spesa complessiva di 3,5 mld di euro (350 euro a persona). Comunque in aumento il numero dei vacanzieri che scelgono destinazioni all'estero. Spagna, Francia e Austria rappresentano le destinazioni principali.