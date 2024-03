10eLotto | vinti 20mila euro a Foiano della Chiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Arezzo, 29 marzo 2024 – Festa a, in provincia di Arezzo nel concorso deldi giovedì 28 marzo. Nella località toscana, come riporta Agipronews, soono statigrazie a un “9” in un'estrazione frequente. L'ultimo concorso delha distribuito 20,9 milioni di, per un totale di 981 milioni da inizio anno.