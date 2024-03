10 sfumature di serie coreane

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lenon sono da meno rispetto al tanto cinema cult di questa penisola d'Oriente. Ed è proprio per questo che sono un prodotto sempre più presente e più ambito nelle varie piattaforme in streaming. Netflix è stata la prima a investirci seriamente, un po' come fa con gli anime giapponesi. Disney+, invece, è la prossima. Con molti titoli a venire, ma già alcuni successi che hanno messo le basi per il futuro. Ecco, qui di seguito, 10 titoli che coprono un po' tutte ledi racconto possibile in questo vasto panorama in espansione continua. Sono 10 hit perfette per spiccare il volo in un universo narrativo che copre davvero i generi più diversi: A shop for killers (2023) Progetto senza titolo - 1 A shop for killers (2023)Action che copre due generazioni, segue le avventure di una ragazzina improvvisamente presa di ...