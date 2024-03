Wta 1000 Miami 2024 | Errani e Paolini in semifinale nel doppio | ora Kenin Mattek-Sands

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sarae Jasminevolano ai quarti di finale del torneo di. Ai quarti, le due azzurre hanno sconfitto 6-2 6-2 le russe Ekaterina Alexandrova e Irina Khromacheva.. Nella secondastagionale, dopo quella giocata al Wta 500 di Linz, dove hanno conquistato il secondo titolo in carriera inaffronteranno le statunitensi Sofiae Bethanie, ex numero 1 del mondo e cinque volte campionessa Slam in. SportFace.