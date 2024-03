Wta 1000 Miami 2024 | Alexandrova continua a sorprendere | Pegula eliminata

(Di giovedì 28 marzo 2024)no le sorprese nel Wtadi. Elenaelimina Jessica. Vittoria in rimonta per la russa, che si impone con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Dopo le sconfitte all’esordio a Dubai e Indian Wells,recupera tutto in un colpo e accede, in maniera piuttosto inaspettata, alle semifinali. Nel percorso fino alle prime quattro del torneo, sono state eliminate Pavlyuchenkova, Swiatek e ora la beniamina di casa. Sarà una semifinale inedita contro l’americana Collins, numero 53 del mondo e che arriverà all’incontro con un solo set perso (contro Pera al primo turno). Dall’altra parte del tabellone sarà super sfida tra Rybakina e Azarenka. SportFace.

