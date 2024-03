Windows | addio a WordPad ufficiale ma c' è una possibilità per i nostalgici

Microsoft a sorpresa ha annunciato che da marzo 2025 terminerà il supporto per il Windows Subsystem for Android che consentiva di eseguire app Android su Windows 11.... Leggi tutto (dday)

Microsoft a sorpresa ha annunciato che da marzo 2025 terminerà il supporto per il Windows Subsystem for Android che consentiva di eseguire app Android su Windows 11.... Leggi tutto (dday)

Blocco note, c'è un modo per ripristinare la versione classica: ecco come farlo - Con Windows 11, nello specifico ... Blocco note, c'è un modo per ripristinare la versione classica: ecco come farlo Relic Entertainment dice addio a SEGA: lo studio di Company of Heroes ritorna ...hwupgrade

Apple, secondo alcuni analisti anche l'iPhone pieghevole sarebbe a rischio - Dopo l'addio definitivo alla Apple Car e il possibile annullamento del progetto "micro LED" per Apple Watch Ultra e altri dispositivi, stando a quanto riportato dalla testata taiwanese Digitimes, anch ...hdblog

Disney+: perché il colosso ha cambiato il suo logo blu con uno verde - 27 MAR Twitch diffidata dal Codacons per la diffusione di contenuti sul gioco d'azzardo 27 MAR Windows 10 ottiene due nuove feature con l'aggiornamento KB5035941 27 MAR Google, attenzione ai risultati ...hwupgrade