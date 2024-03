Voragine al Quadraro | evacuato un palazzo | assistenza alloggiativa per le famiglie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 – A seguito dellache si è aperta nella notte in via Sestio Menas, le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale, insieme al personale della Protezione Civile, hanno avviato le procedure di evacuazione, a scopo precauzionale, di unin via Attio Labeone, in attesa degli accertamenti tecnici che saranno effettuati domani mattina (leggi qui). Roma, si apre unain strada: inghiottite due auto I caschi bianchi hanno proceduto a un controllo preliminare delle persone presenti: al momento delle verifiche sono stati trovati 58 inquilini, su 64 residenti, in 23 appartamenti, sui 36 totali. Gli agenti, oltre alla messa in sicurezza della zona, per consentire l’evacuazione dello stabile, sono impegnati nel fornire l’ausilio necessario alle, ...

