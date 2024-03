Voci di calcio | l’Arsenal stila una lista di 10 candidati alla ricerca dell’attaccante

(Di giovedì 28 marzo 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il linkfine dell’articolo. Cosa dicono i giornali Secondo il Daily Mirror, ladelper trovare un nuovo attaccante è stata ridotta a una rosa di 10. Tra i giocatori seguiti dai Gunners c’è lo sloveno dell’RB Lipsia Benjamin Sesko20, dello Sporting Viktor Gyokeres25 anni, e il suo collega nazionale svedese Alessandro Isak24 anni, a Newcastle. Un altro obiettivo delpotrebbe essere fuori portata, riferisce il Daily Express. Stanno seguendo l’ala olandese Xavi Simons20 anni, ma la sua squadra madre, il Paris St-Germain, è ansiosa di dargli tempo per giocare dopo un ...

"Ho un contratto, quando non vinciamo arrivano le critiche", sottolinea il tecnico olandese MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Ho un contratto e non mi preoccupo delle voci , parlo spesso con Jim ... (ilgiornaleditalia)

Camarda, il Milan, il contratto e la (finta) proposta indecente: la situazione - Francesco Camarda è il più giovane esordiente nella storia della serie A. da tempo si parla del suo rinnovo di contratto, i suoi agenti smentiscono offerte con commissioni. Discutono col Milan sul pro ...corriere

Udinese, Collavino: 'I risultati non ci soddisfano. Voci cessione Lavoriamo per dare un futuro al club' - Ci sono stati dei sondaggi per l`acquisto dell`Udinese, ma la dirigenza friulana sta `lavorando per dare un futuro al club`. Franco Collavino, direttore generale de.calciomercato

Udinese, Collavino: 'I risultati non ci soddisfano. Deulofeu A luglio eravamo certi del suo recupero. Le Voci di cessione...' - Ci sono stati dei sondaggi per l`acquisto dell`Udinese, ma la dirigenza friulana sta `lavorando per dare un futuro al club`. Franco Collavino, direttore generale de.calciomercato