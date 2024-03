Virtus Imola Polveri bagnate a Jesi Chiappelli non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)9174: Tiberti 17, Rossi 16, Merletto 6, Varaschin 17, Casagrande 15, Nisi, Carnevale, Vita Sadi, Valentini 3, Malatesta, Bruno 8, Marulli 9. All. Ghizzinardi.: Morara 12, Alberti 2, Morina, Barattini 17, Ohenhen 8, Magagnoli 1,14, Valentini 5, Masciarelli 11, Aglio 4, Dalpozzo. All. Zappi. Arbitri: Giambuzzi e Valletta. Note: parziali 29-15; 48-36; 67-53. Tiri da due: 25/34; 23/43. Tiri da tre: 11/23; 5/20. Tiri liberi: 8/15; 13/20. Rimbalzi: 29; 31. La squadra più in forma del campionato ha avuto la meglio. In questo momentoè il team che sta facendo meglio, non è un caso che negli ultimi due mesi i marchigiani abbiano ...