Villongo | maxi truffa dell’incidente a un’anziana | via gioielli per 60mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024). Il piano è sempre lo stesso ma stavolta il bottino è davvero ingente.dinella serata di mercoledì (26 marzo) con due uomini che le hanno sottratto oggetti in oro per un valore di ben. I malviventi, italiani, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine le hanno prima telefonato a casa raccontandole che sua figlia era rimasta ferita in un grave incidente in auto e aveva subito bisogno di una grossa cifra di denaro. La donna, ultraottantenne, presa dallo spavento non ci ha pensato due volte e ha detto all’uomo al telefono di raggiungerla a casa che le avrebbe consegnato quello che aveva. Quando i due sono arrivati, non avendo contanti a portata di mano, la vittima ha consegnato ...