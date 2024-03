Villa Panza | tra arte contemporanea e magnifico giardino all’italiana

(Di giovedì 28 marzo 2024) Immersa nel verde dei colli di Biumo, a Varese, si erge, una dimora settecentesca che racchiude in sé un tesoro prezioso: una collezione distatunitense tra le più rinomate al mondo, arricchita da mostre di respiro internazionale. Donata al Fondo Ambiente Italiano (Fai) da Giuseppe e Giovannadi Biumo nel 1996, questarappresenta un punto di riferimento nel panorama artistico mondiale, un luogo dove storia, natura e creatività si fondono armoniosamente. Lasi può visitare tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 10 alle 18. Il biglietto costa 13 euro nei giorni feriali, 15 nei festivi. Il costo si abbassa a 6 euro per gli iscritti al Fai. Storia e architettura: un incontro tra passato e presente Le origini di ...

