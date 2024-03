VIDEO “RiscopriAmo Avellino” | Nargi | protagonisti nel mondo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Unemozionale per riscopriree le sue bellezze. Una concreta azione di marketing territoriale per accrescerne l’appeal, con uno spot efficace per raggiungere un pubblico internazionale. L’Assessorato al Turismo del Comune di, guidato da Laura, lancia una nuova iniziativa promozionale nell’ambito del progetto “”, per proiettare l’immagine dioltre i suoi confini, con le sue potenzialità storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche ed enogastronomiche. Ilè già disponibile sul portale del Turismo, “www.enjoy vellino.it”. Due tagli editoriali per veicolare un solo grande messaggio: visita. Uno è orizzontale, più istituzionale, ...