VIDEO – L’Inter al lavoro verso l’Empoli! Rientri col sorriso

(Di giovedì 28 marzo 2024)si è allenata nel pomeriggio ad Appiano Gentile agli ordini di Inzaghi. Tanti isalutati dal tecnico ed un bel clima fra i calciatori di rientro alla Pinetina RIENTRO –si prepara alla sfida controin programma lunedì sera. Nella giornata di oggi Inzaghi ha accolto quasi tutti i calciatori di rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali. Unico assente Lautaro Martinez (vedi articolo). I calciatori presenti alla Pinetina, sui canali social del club, si sono mostrati sorridenti e contenti del rientro. Di seguito ilGuardate chi c’è #ForzaInter pic.twitter.com/OGFFK9aXn2 — Inter (@Inter) March 28, 2024 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Il 3 e 4 aprile l’ Università Statale di Milano voterà per eleggere il prossimo Rettore . I tre candidati si sono incontrati e confrontati nella redazione de Il Giorno. Così hanno risposto Marina ... (ilgiorno)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, ... (inter-news)

L’ Inter ha pubblicato un VIDEO con all’ Inter no tutti i 100 gol segnati da Lautaro Martinez nel campionato di Serie A. VIDEO – Lautaro Martinez ha segnato una doppietta in Lecce- Inter raggiungendo e ... (inter-news)

Pact4Future: il forum Internazionale per un futuro sostenibile - Roma, 28 mar. (askanews) - People, Purpose, Planet. Tre direttrici su cui si è declinato l'evento Pact4Future, il primo forum Internazionale organizzato da Università Bocconi e Corriere della Sera per ...affaritaliani

Ilaria Salis resta in carcere, negati i domiciliari: in aula in catene - VIDEO - La maestra 39enne di Monza è accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista nella capitale ungherese l'11 febbraio 2023 ...adnkronos

Paolillo: “Inter, tutto in mano a Oaktree. Per il futuro penso a capitali arabi” - A TMW Radio, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha fatto il punto sul presente e futuro dei nerazzurri ...fcinter1908