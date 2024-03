VIDEO – Lautaro Martinez | tutti i 100 gol con la maglia Inter in Serie A

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’ha pubblicato uncon all’noi 100 gol segnati danel campionato diA.ha segnato una doppietta in Lecce-raggiungendo e superando quota 100 gol realizzati nel campionato diA. Si tratta di un traguardo importante che l’ha celebrato condividendo unsul proprio canale YouTube con all’no tutte le cento reti siglate dall’attaccante e capitano della squadra nerazzurra. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Inter, all’inizio del prossimo campionato potrebbero non esserci Lautaro e Thuram | I dettagli - Visualizzazioni: 1 Simone Inzaghi già trema in vista della prossima stagione. L’Inter, infatti, potrebbe perdere Lautaro e Thuram per l’inizio del campionato 2024/25. Il motivo Indice L’Inter, nuove c ...calciostyle

Lautaro punta l'Empoli per interrompere il digiuno di gol con l'Inter - In ogni caso la sosta ha portato anche dei sorrisi. Lautaro ha interrotto un digiuno da gol in nazionale che durava da 18 mesi ed è entrato nella top 10 dei marcatori dell’Argentina. Calhanoglu ha ...sport.sky

Rinnovi Lautaro-Barella “Non mancherà l’ok di Zhang”. C’è ipotesi non contemplata - Con l'aumento dei ricavi è stato anche certificato lo stop al taglio del monte ingaggi, i big rinnoveranno a breve ...fcinter1908