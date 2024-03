Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) NOT 28.03.24 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NODO A 24TERAMO E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA COLOMBO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LAFIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO IN VIA CRISTOFORO COLOBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI LA TANGENZIALE DEI CASTELI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI ...