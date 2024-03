Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2024 ore 17 | 15

(Di giovedì 28 marzo 2024) NOT 28.03.24 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NODO A 24TERAMO E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI MENTRE SUL TRATTO AUTOSTRADA FIRENZESI STA IN CODA TRA PONZANONO E FIANONO DIREZIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA COLOMBO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral

Città Metropolitana finanzia i lavori dei ponti a Nemi, Lanuvio e Nettuno: La Presidente della Commissione Consiliare Permanente di Città Metropolitana di Roma Capitale, Viabilità, Mobilità e ...

La primavera 'veste' di appuntamenti ed eventi la città: le informazioni utili in termini di viabilità e sosta: ... in tutto il tratto compreso tra piazza Matteotti e via Roma. In queste strade, sempre per ... Più in generale, in tutte le altre zone interessate dal cosiddetto regime estivo della viabilità - in cui ...