Via XXIV Maggio | domani chiusura temporanea al traffico 

Benevento : Il 24 febbraio via XXIV Maggio verrà chiusa al traffico d alle 7:30 alle 10:30 al fine di consentire i lavori Benevento , 21 febbraio 2024 – Sabato 24 febbraio via XXIV Maggio verrà ... (puntomagazine)

Processione delle Barette, l’appello della confraternita: “Servono portatori” VIDEO - MESSINA – Tutto pronto per la secolare processione delle Barette. O quasi. Come ogni anno fino a qualche ora prima della partenza il numero di portatori sembra non bastare. La confraternita del “SS. C ...tempostretto

Cislago, gli Alpini alla ricerca di volontari per il coro - CISLAGO - Gli Alpini di Cislago cercano appassionati di canto volontari su tutto il territorio da unire al coro. Il canto corale e lo storico corpo ...ilsaronno

Rhove porta l’estetica underground delle case popolari nel cuore di Milano - L’estetica underground delle case popolari è sbarcata nel cuore di Milano, portando con sé l’immaginario caratteristico dei quartieri residenziali dell’hinterland, e generando hype attorno alla releas ...domanipress