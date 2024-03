Vendita del Secolo XIX | i giornalisti di Gedi | “In 4 anni gruppo smantellato senza alcuna strategia Unico interesse di Elkann è tagliare”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo l’annuncio dell‘intesa con Msc per ladelXIX, i rappresentanti sindacali di quel che resta deleditorialefanno il punto sui risultati di quattrodi gestione Agnelli-. Da quando la famiglia De Benedetti ha ceduto la quota di controllo, ilè stato “fatto a pezzi,“, scrive il ‘coordinamento superstite del’, “con testate con anche oltre 100di storia rimpiazzate da siti tutti centrati sul marketing e sulladi prodotti. In passato abbiamo posto questa domanda, in maniera diretta, all’amministratore delegato Maurizio Scanavino ...

Mercato farmacia: vendite stabili, in risalita etico e libera Vendita - Stabili le vendite in farmacia nella quarta settimana di marzo (18-24 marzo). I dati elaborati dal monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato ci mostrano un dato globale lievemente negativo e pratic ...farmacista33

Tempocasa, De Giuseppe: "Aperti 45 nuovi punti Vendita nel 2023" - “Abbiamo aperto la nostra prima agenzia in Trentino, a Riva del Garda - aggiunge de Giuseppe - e siamo felici anche di avere inaugurato nel 2023 la seconda rete Tempo Agency, che oggi conta già cinque ...adnkronos

Mondo Convenienza, multa da 3.2 milioni dall'Antitrust: «Condotte illecite in fase di consegna e montaggio mobili» - la prestazione del servizio di assistenza post-Vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori». La nota della società Mondo ...ilmattino