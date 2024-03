Varese | litiga con la convivente poi tenta di gettarsi da un ponte | salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Dopo una lite furiosa con la sua, ha minacciato dida un. E' accaduto ad un 34enne nel pomeriggio del 23 marzo scorso, a Fagnano Olona, nel varesotto. Ad avvisare iè stata la compagna dell'uomo, una 42enne residente in città. Ai militari, la donna ha spiegato di aver avuto una violenta lite con il, per futili motivi. Lui l'aveva spintonata e strattonata e lei era fuggita in strada. Dopo averla raggiunta, le aveva sottratto il cellulare, con il quale stava chiamando i soccorsi, scaraventandolo a terra. I, giunti sul posto, hanno sedato la lite, poi hanno accompagnato la donna in caserma per raccogliere la sua testimonianza. Un paio d'ore dopo, l'uomo ha inviato sul cellulare della vittima ...