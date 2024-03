Var Digital Art | l’Arte digitale firmata Var Group durante la Biennale di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024)e in Italia con VarArt by VarladiProsegue l’impegno dell’eccellenza italiana dele come main partner della mostra “SOLMI – Ship of Fools” di Federico Solmi, insieme a due importanti realtà americane del contemporaneo: Phillips Collection e Thoma Foundation SOLMI – Ship of Fools, 18 aprile – 28 luglioPalazzo Donà dalle Rose, Fondamente Nove, 5038, 30121ingresso gratuito Nell’anno che consacra l’interesse versoe a livello globale – in concomitanza con la LXdiorientata alla scoperta delle ultime sperimentazioni ...