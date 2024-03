Vanina | nel cast della serie tv tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Giusy Buscemi interpretaGiusy Buscemi veste i panni dinell’omonima mini, in onda su Canale 5 dal 27 marzo. La trama avvincente segue il viaggio didopo aver assistito all’omicidio di suo padre per mano di una squadra di sicarimafia quando aveva solo 14 anni. Determinata a cercare giustizia e onorare la memoria di suo padre,si unisce alle forze di polizia. Una storia di giustizia e amore Mentreè sul punto di catturare gli assassini di suo padre, la sua vita prende una svolta inaspettata quando si innamora di Paolo, un magistrato. La loro storia d’amore nascente complica i piani di, spingendola a lasciare Palermo e cercare rifugio a Catania. Interpretato da Giorgio Marchesi, Paolo diventa ...

Giusy Buscemi è Vanina - US Mediaset Giusy Buscemi arriva su Canale 5 e lo fa con Vanina – Un Vicequestore a Catania , nuova fiction , diretta da Davide Marengo, in onda da stasera, mercoledì 27 ... (davidemaggio)

La Polizia consegna al vescovo Raspanti l’olio del Giardino della Memoria di Capaci - Oltre trent’anni dalle stragi mafiose di Capaci e via d’Amelio. Momenti terribili e indelebili nella memoria di tutti. Anche quest’anno, la Polizia di Stato, in numerose città in tutto il Paese, si è ...catanianews

Cristina Busi è la nuova presidente di Confindustria Catania - Il Consiglio generale di Confindustria Catania, riunitosi oggi, 28 marzo, nella la sede dell’associazione, ha designato Maria Cristina Elmi Busi candidata unica alla carica di presidente.catanianews

“Vanina – Un vicequestore a Catania”, la serie tv tratta dai libri di Cristina Cassar Scalia - L’esordio di Vanina - Un vicequestore a Catania è stata un successo: scopriamo la trama e il cast della fiction e i romanzi da cui è tratta.libreriamo