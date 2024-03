Valentino | il nuovo direttore creativo è Alessandro Michele

Il designer romano, a oltre un anno dall’addio a Gucci, terrà il timone della maison di Mayhoola for investments dal 2 aprile prossimo Dopo i rumors arriva la conferma ufficiale: Alessandro Michele ... (sbircialanotizia)

Dalla moda non si esce mai, e anche le rotture più difficili e improbabili hanno modo di sanarsi quando di mezzo ci sono non tanto i fee, quelli sono incredibilmente una cosa secondaria in questo ... (ilfoglio)