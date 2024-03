Valditara e l’integrazione con la Costituzione | le ragioni di un fallimento

Per il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara , il caso della chiusura della Scuola di Pioltello per il Ramadan è, prima di tutto, una questione di regole . Ed è all’interno di questo perimetro ... (secoloditalia)

In un'intervista a Il Giornale, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene nuovamente sulla sospensione delle lezioni per le festività islamiche a Pioltello, in ... (orizzontescuola)