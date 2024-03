Vaccino covid | quella sospetta epidemia di morti sospette che non si fermano

La “ massima disponibilità da parte del governo ” ad andare fino in fondo sul tema degli effetti avversi del vaccino per il Covid . E poi un passaggio sulla commissione d’inchiesta voluta del ... (ilfattoquotidiano)

Terni, esenzioni dalla vaccinazione contro il covid sospette: a processo una dottoressa di famiglia e 12 pazienti - Un raggiro, per gli investigatori, che sarebbe stato messo in piedi per consentire di far restare al lavoro persone non vaccinate contro il covid in settori dove questo non era consentito. La vicenda ...ilmessaggero

Il Vaccino per il papilloma anche in farmacia , la sperimentazione a Torino entro l’estate - «Già oggi è possibile fare il Vaccino antinfluenzale e contro il covid. Ma potremmo arrivare a fare tutti i vaccini obbligatori e persino quello contro l’herpes zoster, ovvero il “fuoco di ...torino.repubblica

“Sisma bonus”: la procura chiede in aula il giudizio per gli imputati - Provvedimento che la Cassazione, prima di Natale, ha annullato senza rinvio. E non era mancata neppure un'ipotesi di peculato per la somministrazione del Vaccino anti covid. Diciassette, in tutto, le ...ciociariaoggi