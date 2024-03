Vacanze di Pasqua | una famiglia su tre si è indebitata pur di partire | chiesti in media 700 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Firenze, 28 marzo 2024 - Unasu tre si èpur di non rinunciare alleli. Ammonta a circa 700mente il prestito che queste famiglie hanno richiesto per la, per un totale di circa 2,7 miliardi di. Sono queste le stime di Susini Group S.t.P., studio di Firenze leader nella consulenza del lavoro. Come comunicato da Federalberghi, saranno circa 10,5 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per questo lungo ponte: il 92% resterà in Italia mentre l'8% sceglierà una località estera. Sempre secondo Susini Group S.t.P., l'indebitamento delle nostre famiglie dipende anche dai forti rincari: i costi dei voli aerei sono aumentati di oltre il 13% nel 2024, degli alberghi e altre strutture ricettive del ...