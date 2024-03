Vacanze di Pasqua 2024 | boom di passeggeri all’aeroporto di Fiumicino

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo– Per il periodo di, fino al 2 aprile, sono attesi negli aeroporti romani die Ciampino circa 900 mila. Oltre 130mila in media al giorno transiteranno sullo scalo internazionale di Roma, raggiungendo le 140mila presenze nelle giornate di picco. Tra i Paesi europei più richiesti e con maggiori collegamenti troviamo in testa Spagna, Francia e Regno Unito. Anche i viaggi intercontinentali beneficiano della corposa offerta già intensificata, prima dell’avvio della stagione aeronautica estiva, con maggiori collegamenti per gli Usa ed il Canada: basti pensare che solo per New York sono disponibili, sin da inizio Summer – concomitante con il periodole – ben 9 partenze giornaliere da Roma. I viaggiatori del ...

Il Meteo non accenna a migliorare: le vacanze pasquali in Veneto e Friuli Venezia Giulia sono all'insegna di pioggia , grigio e freddo . L'unico dato positivo è la neve ... (ilgazzettino)

Il Meteo non accenna a migliorare: le vacanze pasquali in Veneto e Friuli Venezia Giulia sono all'insegna di pioggia , grigio e freddo . L'unico dato positivo è la neve ... (ilgazzettino)

Firenze, 28 marzo 2024 - Una famiglia su tre si è indebitata pur di non rinunciare alle Vacanze Pasqua li. Ammonta a circa 700 euro media mente il prestito che queste famiglie hanno richiesto per la ... (lanazione)

Pasqua tra cibo e natura, ottimi segnali per gli agriturismi Terranostra - Campagna Amica - Anche in Umbria Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’agriturismo, con ottimi segnali da “tutto esaurito” per tante strutture, grazie a pernottamenti, ...orvietonews

Allerta terrorismo, misure straordinarie a Roma: focus sul Vaticano per il Venerdì santo e la Pasqua - Nonostante la pioggia, come gli scorsi anni Roma è presa d’assalto dai turisti venuti a trascorrere in Italia le Vacanze Pasquali. Dopo l’attentato a Mosca dei giorni scorsi, rivendicato dall’Isis, ...it.euronews

Pasqua e Pasquetta fuori città: cosa non deve assolutamente mancare nella valigia - Sono tante le persone che passeranno Pasqua e Pasquetta fuori città. Ecco cosa non deve assolutamente mancare in valigia.sfilate