Usa | a New York borse di studio per diplomatici

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si ricorda, agli alunni che hanno già partecipato all’incontro informativo di venerdì 10, ed agli alunni ancora interessati a partecipare, che giorno 14 novembre 2024 p.v., presso la sede dell’Associazionein via Duca degli Abruzzi 180, si terranno le selezioni per l’assegnazione delledifinalizzate alla partecipazione al corso di formazione ed al viaggio che si terrà a Newdal 3 al 10 Aprile 2024. Verranno assegnatedidel valore di €1000 ad alunni meritevoli e motivati della scuola, senza la richiesta di nessuna certificazione linguistica o ISEE. Per partecipare al colloquio iscriversi utilizzando il link sottostante:https://forms.gle/MxszykaQQkEMGsGZA E’ possibile anche recarsi direttamente giorno 14 novembre p.v. presso la sede dei ...