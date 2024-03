Università Statale di Milano | video intervista ai tre candidati Rettore | molestie e parità di genere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il 3 e 4 aprile l’divoterà per eleggere il prossimo. I tresi sono incontrati e confrontati nella redazione de Il Giorno. Così hanno risposto Marina Brambilla, Gian Luigi Gatta e Luca Solari alla domanda:di: quali misure introdurre per superare i divari e per prevenire episodi di molestia, emersi anche in una vostra indagine? Pier Luigi Gatta: "Cercherei di dare continuità al lavoro fatto per sensibilizzare e promuovere ladi. Partirei dalla fotografia del 2024 ponendomi dei target che vogliamo raggiungere per il 2030 e, pur nei limiti dei concorsi pubblici, prevederei incentivi e premialità per un riequilibrio di. Sul tema ...