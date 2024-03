Ungheria | Sasso Lega | ‘Salis pluripregiudicata | basta chiamarla maestra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ?Non chiamiamo più maestra Ilaria Salis per rispetto dei docenti italiani. Una persona che èin Italia, che ha tantissime denunce, condannata in via definitiva, arrestata in, non la vorrei come maestra per i miei figli?. Lo ha dichiarato Rossano, deputato e capogruppoin commissione cultura, intervenendo oggi a ‘Ztl’ condotto da Francesco Borgonovo sulla Fm di radio Giornale Radio.?La Schlein e il Pd stanno usando questo caso per fini politici, al punto da volerla candidare alle elezioni europee – ha aggiunto-. Ma chi strumentalizza il caso per attaccare il Governo è un poveretto, non fa gli interessi della ragazza. Non vorrei più vederla in catene, le auguro di poter tornare libera, ma è anche giusto che chi sbaglia ...