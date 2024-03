Ungheria | pg Milano | ' no consegna di Marchesi non è schiaffo'

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 mar. (Adnkronos) - "Il sistema carcerario ungherese non lo conosco, ma certamente non siamo noi che dobbiamo insegnare come si trattano i detenuti. Non credo sia uno, è un a constatazione che l'sia un po' l'altro lato dello spirito che ha animato lo sviluppo europeo verso un comune sistema giudiziario". Lo afferma il pg diCuno Tarfusser, che aveva chiesto come la difesa il no alla, dopo la decisione della corte d'appello didi non mandare inGabriele, il 23enne colpito da mandato di arresto europeo per gli stessi reati di cui è accusata Ilaria Salis.

Milano , 28 mar. (Adnkronos) - E' un lungo elenco di normative e sentenze quella che i giudici della corte d'appello di Milano elencano per spiegare il no alla consegna all'Ungheria di Gabriele ... (liberoquotidiano)

Gabriele Marchesi torna libero. Il 23enne antifascista, accusato con Ilaria Salis di lesioni aggravate “potenzialmente letali”, non sarà trasferito in carcere in Ungheria . Lo ha deciso la Corte ... (ilfattoquotidiano)

Gabriele Marchesi, no dei giudici all'estradizione in Ungheria: torna libero - Gabriele Marchesi non sarà consegnato all’Ungheria. Dopo sei udienze la Corte d’appello di Milano - giudici Monica Fagnoni, Stefano Caramellino e Cristina Ravera -ha respinto la richiesta di consegna ...tg24.sky

Ungheria: difesa Marchesi, 'voglio escludere che no consegna influenzi processo Salis' - Milano, 28 mar. (Adnkronos) - "Voglio escludere che questa decisione possa, in qualsiasi maniera, influenzare il processo a carico di Ilaria Salis. Non è la prima volta che, nell'ambito delle relazion ...lanuovasardegna

Gabriele Marchesi, niente estradizione in Ungheria per l'altro indagato insieme a Ilaria Salis: torna in libertà - Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'Ungheria di consegnare il 23enne, il quale era strato arrestato nel capoluogo lombardo sulla base di un mandato di arresto ...ilmattino