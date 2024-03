(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Ladi Ilaria, accusata di aver aggredito tre persone nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest dell’11 febbraio 2023, hato ildel tribunale ungherese che ha negato iper la 39enne insegnante di Monza, detenuta da 13 mesi in carcere. “Infunziona che subito dopo la lettura in aula del, ladeve dichiarare se loo meno e l’avvocato ungherese l’ha fatto, l’zione formalmente è già stata presentata” come spiega l’avvocato italiano Eugenio Losco. La prossima udienza è fissata per il 24 maggio, “ma al momento non ci sono tante speranze che questa misura possa essere cambiata, visto ...

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - "Voglio escludere che questa decisione possa, in qualsiasi maniera, influenzare il processo a carico di Ilaria Salis. Non è la prima volta che, nell'ambito delle ... (liberoquotidiano)

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – “Voglio escludere che questa decisione possa, in qualsiasi maniera, influenzare il processo a carico di Ilaria Salis. Non è la prima volta che, nell’ambito delle ... (calcioweb.eu)

Gabriele Marchesi libero, Ilaria Salis resta in carcere: perché i coindagati hanno avuto un trattamento diverso. Ecco cosa è successo - Gabriele Marchesi non verrà trasferito in Ungheria e tornerà llibero dopo il periodo passato agli arresti domiciliari in Italia, a Milano, dallo scorso novembre. Il 23enne, ...leggo

La storia di Ilaria Salis, dall'arresto alle catene in aula - GIUGNO 2023 Viene respinta la prima di tre istanze della difesa di Salis per ottenere gli arresti domiciliari ... in contatto con i rappresentanti diplomatici in Ungheria. "Questa volta mi sembra che ...ansa

Ungheria: difesa Salis impugna provvedimento contro no a domiciliari - Milano, 28 mar. (Adnkronos) - La difesa di Ilaria Salis, accusata di aver aggredito tre persone nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest dell'11 febbraio 2023, ha impugnato il provvedimen ...lagazzettadelmezzogiorno