Ungheria | Alfieri Pd | ' su Salis atto gravissimo | serve impegno Meloni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Il rifiuto dei domiciliari a Ilariaè unche purtroppo conferma tutte le nostre preoccupazioni sulla gestione di questa vicenda anche da parte del governo italiano. Ora chiediamo alla Premiere all'Esecutivo di procedere senza indugi per deferire il caso e l'alla Corte europea, in modo che se ne occupi un organismo terzo. Non possiamo accettare che a una nostra concittadina venga riservato un trattamento ingiusto e disumano da parte di uno stato dell'Unione europea”. Lo dice il senatore Alessandro, capogruppo in Commissione Esteri e componente della segreteria nazionale del Pd.