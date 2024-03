Una nuova élite nelle aree occupate | così Putin si prende tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Vladimirvuole creare unaamministrativaregioniin Ucraina, nell'ambito dello sforzo di russificazione. A segnalarlo è il bollettino dell'intelligence militare britannica, dedicato oggi agli sforzi delle autorità russe per migliorare la governance in queste, fra cui la creazione del nuovo master dell'Accademia di Economia Nazionale e Pubblica gestione, dedicato alla «Gestione statale e municipale». Il master, ha spiegato l'università, «fornirà diplomati capaci di lavorare ad ogni livello di governo» ancheregioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, che la Russia ha in parte illegalmente annesso dopo lo scoppio della guerra. «È probabile che la creazione del master sia dovuto all'esigenza di superare la ...