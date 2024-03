Un altro Thuram in Serie A | chi è Khephren | fratello di Marcus e figlio di Lilian

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’impatto dicon la maglia dell’Inter è stato devastante e adesso anche ilpotrebbe presto sbarcare nel campionato diA. Il centrocampista francese è infatti l’obiettivo principale per la mediana del Milan e sono state già avviate le trattative per un affare a giugno. Il calciatore è legato dal contratto fino al 2025 con il Nizza e la valutazione è diventata alla portata del club italiano. La richiesta del club francese è di 40 milioni di euro ma per una cifra vicina ai 35 milioni l’affare potrebbe concretizzarsi. Il classe 2001 è finito nel mirino di tante squadre di Premier League e proprio dell’Inter. Il derby italiano di mercato è pronto ad entrare nel vivo con i rossoneri leggermente in vantaggio per la necessità di affidarsi ad un calciatore con le ...

Ancora un autogol propizia to da Marcus Thuram in Roma-Inter . Dopo l’autorete a opera di Gatti nella sfida scudetto contro la Juventus, ecco che sei giorni dopo il formidabile attaccante francese ... (sportface)

Marcus Thuram non si rammarica per i due punti persi contro il Napoli con il pareggio di San Siro. Su Instagram guarda di più al vantaggio accumulato dalla seconda in classifica. VANTAGGIO – Marcus ... (inter-news)

L'accordo con il centravanti, spesso decisivo per Pioli a gara in corso, scade a giugno - I piani alti hanno la possibilità di rinnovargli il contratto per un altro anno. L'accordo scade a giugno, i margini ci sono. Sabato arriverà a Firenze da rincalzo. Nel 2022-23 ha segnato sei gol in ...gazzetta

